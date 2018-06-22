В США и Британии призвали проверить на допинг сборную РФ по футболу

Сборную России по футболу необходимо проверить на допинг после выхода из группы на ЧМ-2018. Такое требование высказал к ФИФА глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, пишет британска газета The Telegraph.

По словам Тайгарта, улучшение спортивных результатов российских футболистов служат достаточным поводом для еще одного тестирования их на допинг. Ранее он также заявлял, что сборная России должна пройти «агрессивную проверку», чтобы защитить доверие общественности к чемпионату мира, сообщает сайт kp.ru.

Британская газета, в свою очередь, попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) опубликовать данные о допинг-тестах российской команды во время проведения мундиаля. В самой организации такую просьбу сочли не совсем уместной, исходя из врачебной тайны.

Комментируя ситуацию, врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что допинг-пробы российских футболистов чисты. Он отметил, что за время подготовки к мировому первенству спортсмены сдали больше 300 проб, которые оказались чисты. Победы над сборными Саудовской Аравии и Египта команда одержала благодаря собственному профессионализму и поддержке болельщиков, передает телеканал «360».

Почетный президент Российской федерации футбола (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА не станет реагировать на слова Тайгарта.

«США не беспокоит выступление нашей сборной. Их беспокоит, что у нас прекрасно проходит чемпионат, а американские газеты рассказывают о великолепной организации, гостеприимстве, безопасности», — приводит слова Колоскова НСН. Он также добавил, что в футболе практически не употребляют запрещенные препараты.

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт солидарен с этим мнением. Он отметил, что в футболе в допинге нет необходимости, а действия США специалист объяснил попыткой завязать новый политический скандал, сообщает «Пятый канал».

ЧМ-2018 по футболу проходит в России до 15 июля. Матчи мундиаля посетили уже больше 1 млн человек.