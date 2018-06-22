ЧМ обвалил продажи безалкогольного пива в Москве почти на 60%

По итогам недели, на которой стартовал чемпионат мира, продажи безалкогольного пива в Москве обвалились на 56% в денежном выражении в сравнении с предыдущей неделей июня. Тогда как реализация алкогольных пенных напитков выросла на 29%. Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших фискальных операторов России — «Такскома», который получает сведения напрямую от онлайн-касс магазинов («Известия» ознакомились с ними). Между тем динамика продаж другого спиртного практически не изменилась — рост составил всего 4%.

Оператор фискальных данных «Такском» провел исследование потребительской активности москвичей и гостей столицы во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Специалисты компании анализировали информацию с онлайн-касс отечественных магазинов, сравнивая два периода: неделю в преддверии мундиаля (с 4 по 10 июня) и неделю, на которою пришлось открытие первенства (с 11 по 17 июня). «Известия» ознакомились с полученными результатами. Данные свидетельствуют, что ЧМ-2018 значительно сместил потребительский спрос.

Так, несмотря на то что соревнование стартовало только в четверг, 14 июня, объем пивного сегмента в Москве в денежном выражении с 11 по 17 июня увеличился на 21% (на 8% по всей стране). В столице больше остальных вырос рынок темного пива, на 29%, светлого — на 18% и нефильтрованного — на 14%. При этом категория безалкогольного пива упала на 56%.

Цены на все эти напитки выросли на 6–11% в зависимости от вида. Средняя цена темного пива за бутылку в это время составила 123 рубля, светлого — 89 рублей, нефильтрованного — 98 рублей, безалкогольного — 41 рубль.

Интересно, что другие виды алкоголя фактически не продемонстрировали никакой динамики в первую неделю чемпионата: в денежном выражении рост составил 4%, а в количественном его вовсе не было.

Руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин назвал несколько причин, которые обусловили рост продаж пива в Москве. Эксперт напомнил, что на футбольных матчах в России запрещается продажа и распитие спиртных напитков. Но по требованию Международной федерации футбола на стадионах (FIFA) во время чемпионата обязательно должна продаваться и рекламироваться продукция партнеров и спонсоров этой организации. Производители пива в их числе.

Более того, пиво неформально считается «футбольным» напитком, поэтому во время проведения чемпионатов его потребление увеличивается. Следствием возросшего спроса стало увеличение цены на пенный напиток, в Москве его стоимость за неделю увеличилась в среднем на 8%, отметил Константин Головкин.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что их ожидания оправдались — спрос на пиво в период мундиаля вырос в несколько раз.

— Являясь официальным спонсором мундиаля, можем с уверенностью сказать, что безалкогольное пиво также пользуется большой популярностью среди болельщиков, — отметил он.

Директор по корпоративным вопросам Heineken Кирилл Болматов отметил, что в компании пока не зафиксировали обрушения продаж безалкогольного пива. Он отметил, что реализация алкогольного пива, безусловно, выросла, примерно на 20–25%. Судя по всему, особенно способствуют успешным продажам победы российской сборной, полагает Кирилл Болматов.