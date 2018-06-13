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Стали известны города с самым дорогим и дешевым пивом в пабах

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Фото: Global Look Press/hutchison
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Городом, в пабах которого продается самое дешевое пиво, оказалась Прага. В чешской столице пол-литра пенного напитка можно заказать всего за 100 рублей.

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Как пишет портал Money Guru, второе место по продажам недорогого пива занимает Йоханнесбург (ЮАР), третье — китайский Тайбэй.

Городом с самым дорогим пивом в пабах признан Дубай (ОАЭ), где за кружку напитка придется заплатить 750 рублей. За арабским мегаполисом следуют норвежский Осло и Гонконг.

Ранее сообщалось, что Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта. Однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам. В Союзе пивоваров России, однако, назвали комиссию некомпетентной, а также возмутились из-за присутствия на дегустации эксперта-курильщика.

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