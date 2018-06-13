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Роскачество проверило российское пиво перед ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам.

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«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан […] экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.

При этом отметили, что один из компонентов напитка — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.

По данным Роскачества, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода и до 20% может приходиться на несоложеное сырье, то есть непророщенные зерна ячменя или других злаков, которые добавляют для создания купажа.

Проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций. Обезличенным образцам ставились баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.

Отмечается, что по результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

«По качеству и количеству солода и оценке вкусовых качеств пива — у пяти марок было выявлено снижение концентрации общего азота. Когда его концентрация находится на уровне менее 600 мг/дм³, это может означать, что производитель сэкономил на сырье, а именно на солоде. Из 40 торговых марок отклонение по показателю азота было выявлено у пяти», — отметили в ведомстве.

В начале апреля Роскачество признало поддельным 30% коньяка на российском рынке по итогам проверки 47 торговых марок алкогольного напитка.

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