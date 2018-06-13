Роскачество проверило российское пиво перед ЧМ-2018

Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам.

«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан […] экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.

При этом отметили, что один из компонентов напитка — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.

По данным Роскачества, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода и до 20% может приходиться на несоложеное сырье, то есть непророщенные зерна ячменя или других злаков, которые добавляют для создания купажа.

Проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций. Обезличенным образцам ставились баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.

Отмечается, что по результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

«По качеству и количеству солода и оценке вкусовых качеств пива — у пяти марок было выявлено снижение концентрации общего азота. Когда его концентрация находится на уровне менее 600 мг/дм³, это может означать, что производитель сэкономил на сырье, а именно на солоде. Из 40 торговых марок отклонение по показателю азота было выявлено у пяти», — отметили в ведомстве.

В начале апреля Роскачество признало поддельным 30% коньяка на российском рынке по итогам проверки 47 торговых марок алкогольного напитка.