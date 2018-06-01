Подливают санкций

Индивидуальных предпринимателей, которые торгуют пивом и не сдают декларации об объемах реализации, ждут штрафы до 100 тыс. рублей. Законопроект с такими поправками в ст. 15.13 КоАП готовят в финансовом ведомстве. При этом Минфин выступил против предложенного Росалкогольрегулированием (РАР) запрета малому бизнесу заниматься торговлей пивом.

Министерство финансов категорически против введения запрета на реализацию пива для индивидуальных предпринимателей. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов. Он уточнил, что это тот вид деятельности, который интересен малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям. «Мы должны их поддерживать, а не вводить новые ограничения», — отметил Алексей Сазанов.

Ранее РАР предлагало ввести запрет на продажу пива для индивидуальных предпринимателей. В ведомстве считали, что бизнесменам, продающим пенный напиток, следует перерегистрироваться из ИП в юрлица. Если это произойдет, РАР будет легче контролировать пивной рынок. Дело в том, что сейчас ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у ИП, — 100 и 10 тыс. рублей соответственно.

Между тем Минфин предлагает установить новую ответственность для индивидуальных предпринимателей, продающих пиво. Она коснется тех, кто не отчитываются о реализации пива в Росалкогольрегулирование либо отчитывается не в полном объеме. Ведомство разрабатывает законопроект, нормы которого скорректируют ст. 15.13 КоАП «Искажение информации и нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота…». Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

В пресс-службе Минфина пояснили, что размер санкций для индивидуальных предпринимателей должен быть таким же, как и у юридических лиц за аналогичное нарушение. Согласно ст. 15.13 КоАП, штрафы для компаний за несоблюдение отчетной дисциплины составляют до 100 тыс. рублей. Тогда как для ИП ответственность за подобное нарушение ст. 15.13 не установлена вовсе.

Сейчас контроль за розничными продажами пива и пивных напитков осуществляется только на основе деклараций, которые подаются в РАР. От регистрации в государственной системе учета ЕГАИС в магазинах эти напитки освобождены, хотя весь алкоголь в торговых точках проходит через нее.

Отчетная дисциплина пивоваров остается крайне низкой, уже отмечали в аппарате и.о. вице-премьера Александра Хлопонина. Особенно характерно это для ИП в торговле, общее число которых на рынке пива — 112 тыс. До 30% из них не сдают декларации о продаже пенных напитков. Этому способствует в том числе и низкий уровень административной ответственности за правонарушения такого рода.

Предложение совершенно своевременное и корректное, считают в «Опоре России». Там отметили, это поднимет ответственность индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом в рознице. ИП массово не сдают (или не своевременно сдают) декларации потому, что вести полный бухгалтерский учет достаточно накладно, пояснили в организации.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что для индивидуальных предпринимателей необходимость подачи документов — это дополнительная административная нагрузка. ИП необходимо обеспечить простым, удобным и понятным инструментарием для подачи отчетности и научить с ним работать, считает он. В таком случае соразмерная ответственность за подобные нарушения является достаточно справедливым решением.

По итогам 2017 года поступления в казну от пива и пивных напитков выросли лишь на 1,3%, до более 150 млрд рублей. Это один из самых низких темпов роста среди алкогольных напитков. Данный факт послужил причиной того, что в правительстве вновь заговорили об изменении регулирования в отрасли, в частности, о его ужесточении. Оно может коснуться как производителей, так и продавцов пива. Ожидается, что это поспособствует снижению доли нелегального производства и оборота спиртного, следствием станет повышение сборов акцизов на пиво и пивные напитки. Например, прорабатываются вопросы введения лицензирования изготовителей и продавцов этого напитка. Плюс к этому рассматривается введение маркировки пива как акцизными марками, так и другими, например, цифровыми кодами или RFID-метками. Более того, пиво и пивные напитки могут быть включены в систему госучета ЕГАИС в рознице.