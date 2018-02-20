Производителей пива заставят получить лицензию

Производителям и продавцам пива, а также иных солодовых напитков придется получать лицензии. Эти меры по поручению вице-премьера Александра Хлопонина Минфин зафиксирует в «дорожной карте» по развитию отрасли, говорится в протоколе правительственной комиссии (есть у «Известий»). Государство усиливает контроль за рынком пива, что приведет к уходу с него «серых» компаний.

Для производства и продажи пива и пивных напитков понадобится лицензия — разработку этой нормы вице-премьер Александр Хлопонин поручил включить в новую «дорожную карту» по развитию отрасли. Об этом сказано в протоколе по итогам заседания правительственной комиссии в конце 2017 года. Проект новой «дорожной карты» на 2018–2019 годы уже подготовили в Минфине (также есть у «Известий»). Из документа следует, что доклад в правительство по усилению контроля за пивной продукцией будет готов во II квартале 2018 года.

— Систематически выявляются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков. Менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС (330 из 1,4 тыс. изготовителей). Анализ отчетности пивоваров-льготников показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь Александра Хлопонина Наталья Платонова.

Сейчас производство и розничные продажи пива и его производных не нужно лицензировать. Контроль за отраслью осуществляет Росалкогольрегулирование (РАР) с помощью системы госучета ЕГАИС на производстве. Торговые сети декларируют объемы розничных продаж.

Наталья Платонова напомнила, что вся продажа пива в рознице освобождена от ЕГАИС, контроль за реализацией осуществляется лишь в рамках деклараций. При этом отчетная дисциплина пивоваров остается крайне низкой. Зачастую производители не сдают сведения о продаже пива и пивных напитков. Особенно это характерно для 112 тыс. индивидуальных предпринимателей — до 30% из них не представляют деклараций о реализации продукции. Согласно КоАПу, наказание для юрлиц за подобное нарушение составляет до 100 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — до 10 тыс. рублей.

Розничная продажа пива, по данным РАР, увеличилась за 2017 год на 12,1%, пивных напитков — на 9,8% (в сумме их реализация составила 742 млн декалитров). Ставка акциза за прошлый год на эту продукцию выросла на 5%. С учетом повышения объема продаж и ставки акциза поступления в казну от сбора должны были повыситься на пропорциональную величину. Но этого не случилось. По данным ФНС, в бюджет было перечислено 150,2 млрд рублей от акцизов на пиво и его производные, что выше показателя 2016 года лишь на 1,3%. Из этого можно сделать вывод, что на рынке существует ряд производителей, которые не платят налогов на спиртное. В 2016 году при аналогичной ситуации в РАР сделали вывод о существовании теневого сектора, который чиновники оценили в треть от всего объема пивного рынка. Аналогичных оценок за 2017 год служба еще не представила.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев» Ораз Дурдыев не считает лицензирование действенным и необходимым инструментом регулирования индустрии.

— Пивная категория отличается самой высокой дисциплиной собираемости акциза и не является бизнесом, контроль над которым недостаточен для обеспечения его прозрачности, — уверен он.

В «Балтике» отметили, что нововведение создаст новые административные барьеры и приведет к дополнительным издержкам для бизнеса и, как следствие, росту себестоимости продукции.

— Это приведет к еще большему смещению спроса в сторону крепких напитков, — предупредил представитель компании.

На вопросы «Известий» о том, как реализация предложения о введении лицензирования может сказаться на рынке и как она отразится на ценах продукции в магазинах, в Минфине, Минпромторге, Минэкономразвития и РАРе не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейших федеральных ритейлеров) отказалась от комментариев по этому поводу.

Лицензирование всегда оборачивается дополнительными издержками для производителя, что ведет к удорожанию продукции, поскольку изготовители перекладывают часть расходов на покупателей. На цену повлияет также и сокращение предложения со стороны пивоваров. Небольшие заводы вряд ли станут работать по новым правилам, которые обернутся для них существенными затратами как на саму лицензию, так и на уплату акциза.