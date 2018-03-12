За пивом проследят

Правительство прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Согласно протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, Минфину и заинтересованным ведомствам поручено проработать создание в России системы отслеживания этих напитков ("Известия" ознакомились с документом). Ее введение решит проблему с отчетностью производителей и продавцов пива. Потребители же получат гарантию того, что в магазинах будут продаваться только легальные напитки.

До 26 апреля министерства должны сформировать свои предложения. По словам одного из участников совещания ведомства должны проанализировать имеющийся опыт маркировки товаров. После разработки предложений можно будет говорить о принятии окончательного решения, отметили в аппарате Александра Хлопонина.

В России накоплен существенный опыт отслеживания товаров. С 2006 года на алкогольном рынке используется система ЕГАИС, которая фиксирует продукцию счетчиками на производстве, с помощью специальных федеральных и акцизных марок в рознице. Они есть на каждой бутылке всех алкогольных напитков, кроме пива, его производных, сидра и медовухи.

С 2016 года в России действует система отслеживания товаров с помощью маркировки чипами RFID на меховом рынке. С 2017 года начался пилотный проект по идентификации лекарств с помощью цифрового QR-кода плюс RFID-метки. Спустя год был запущен аналогичный эксперимент на табачном рынке, где используют цифровой код Data Matrix. В июне будет запущена система идентификация товаров в обувной отрасли.

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, маркировать пивную продукцию специальными федеральными марками на данном этапе нецелесообразно. «Это дополнительная нагрузка на бизнес», — отметил он в беседе с «Известиями». Вместе с тем, по его словам, на рынке «участились случаи уклонения от уплаты акциза небольшими производителями пива, что создает им конкурентные преимущества по сравнению с добросовестными».

Контроль со стороны государства за продажами пива в рознице осуществляется лишь в рамках деклараций. По итогам 2017 года стало очевидным, что этот механизм контроля недостаточен. Продажи пива, по данным Росалкогольрегулирования, увеличились за 2017 год на 12,1%, пивных напитков — на 9,8%, также вырос и акциз - на 5%. Поступления же от акциза на пиво и пивные напитки в прошлом году, по данным ФНС, выросли всего лишь на 1,3% (до 150,2 млрд рублей) - это значит, что существенная часть продукции не была учтена. Именно низкий уровень налоговой дисциплины на рынке пива побуждает правительство к более серьезному контролю этой отрасли.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев» Ораз Дурдыев считает, что лицензирование и маркировка для пивоваренной продукции являются избыточными. По его мнению, такие меры приведут к увеличению регулирующей нагрузки на отрасль и созданию дополнительных административных барьеров для легального бизнеса.

— Пивная отрасль отличается самой высокой дисциплиной собираемости акциза, — отметил Ораз Дурдыев. — Контрафактная составляющая в пивоварении полностью отсутствует, поэтому введение маркировки, призванной бороться с этой продукцией, приведет к избыточной нагрузке на пивоваров, которые вынуждены будут инвестировать большие объемы денежных средств в установку специального оборудования и закупку марок.

В Минпромторге, Минэкономразвития, Росалкогольрегулировании на запрос "Известий" не ответили.

Каким образом введение дополнительных мер контроля скажется на ценах на пивную продукцию, пока сказать сложно. Марки, чипы и цифровые коды имеют разную стоимость — от 50 копеек до 10 рублей за штуку.