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Производящий боеприпасы концерн «Техмаш» выпустит оборудование для пивоварения

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ
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Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех»), специализирующийся на выпуске боеприпасов, начинает производство оборудования для пивоварения. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Пивоваренные заводы, разработанные на базе НПО «Прибор», изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали с производительностью 500, 1000 и 3000 л горячего сусла в день. Оборудование позволяет варить пиво по классической технологии как с использованием солода, так и с применением насоложенных материалов (кукурузы, риса, ячменя, сорго, пшеницы, сахарного колера)», –– говорится в сообщении пресс-службы.

В концерне отметили, что планируется выпуск танков для лагера для пивоварения по технологии низового брожения и цилиндро-конических танков, которые являются универсальной емкостью для производства пива по технологии низового и верхового брожения.

«Все емкости бродильного отделения оснащены теплоизоляционными рубашками и имеют систему автоматического поддержания необходимой для брожения температуры. Технология сварки и зачистка швов исключает возможность развития внутри неблагоприятных микроорганизмов», — отметили в пресс-службе.

Также разработчики предусмотрели возможность индивидуальной комплектации и сервисного обслуживания пивоверни.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что ученые нашли полезные свойства пива. Согласно их исследованиям, пиво способно помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом.

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