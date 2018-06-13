Союз пивоваров возмутил эксперт-курильщик в комиссии Роскачества

В Союзе российских пивоваров (СРП) заявили, что Роскачество недобросовестно провело дегустацию пивной продукции. Одним из грубейших нарушений правил стало курение эксперта дегустационной комиссии ведомства. В связи с чем итоговый отчет вводит потребителя в заблуждение, говорится в пресс-релизе СРП, поступившем в редакцию портала iz.ru.

13 июня сообщалось, что Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта. При этом там отметили, что один из компонентов напитка — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством. Отмечается, что по результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

«Вынуждены с сожалением отметить грубое нарушение правил проведения дегустаций, выразившееся, в частности, в курении одного из экспертов в перерывах», — говорится в сообщении.

В СПР также обвинили Роскачество в отсутствии «профессиональных знаний и опыта в области пива и пивоварения» и отметили, что это ведет «к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию».

Претензии пивоваров, в частности, коснулись и отчета Роскачества о вкусовых показателях российского пива.

«Наибольшее удивление вызвало то, что Роскачество ввело такой показатель, как «вкусное» и «невкусное». Любой производитель подтвердит, что единственным по-настоящему ярким показателем признания вкуса пива является выбор потребителя. Едва ли его можно заставить пить невкусное пиво даже по самой низкой цене», — отметили в сообщении.

Ранее председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в интервью порталу iz.ru заявила, что российским пивоварам не будет стыдно перед футбольными болельщиками со всего мира. По ее мнению, большой ассортимент пивной продукции и российские национальные напитки удивят гостей. То, что ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам, — это не отклонение от нормы.