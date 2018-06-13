Российским пивоварам не стыдно за свою продукцию перед иностранными болельщиками

Российским пивоварам не будет стыдно перед футбольными болельщиками со всего мира. Большой ассортимент пивной продукции и российские национальные напитки удивят гостей. Такое мнение порталу iz.ru выразила председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

Ранее Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта. При этом отметили, что один из компонентов напитка — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством. Отмечается, что по результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

«У нас большое количество сортов пива на любой вкус. Есть крафтовые пивоварни, есть крупные пивоваренные и транснациональные компании, которые представлены широкой линейкой. Они очень давно к этому готовились. У них есть специальные сорта, специально прорабатывали дизайн. Мне кажется, что мы достойно встретим всех футбольных болельщиков и предложим замечательные наши напитки. Не только пиво, у нас есть и медовуха, и квас. Есть чем порадовать и удивить наших болельщиков. По крайней мере, мы сможем познакомить их с новыми вкусами — 100%. Нам точно не будет стыдно», — сказала Цветкова.

То, что ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам, — это не отклонение от нормы, считает эксперт.

«Вкусовые качества — это вообще личное дело каждого. Кто-то любит соленое, кто-то сладкое. Поэтому говорить о качестве с точки зрения вкусовых предпочтений — это большой вопрос. У нас есть ГОСТ в котором прописаны параметры. Органолептические показатели — это вкус, цвет, пеностойкость. В соответствии с этим ГОСТом и надо оценивать. Насколько я поняла, по этим показателям все образцы прошли проверку. Никаких отклонений выявлено не было», — подчеркнула Цветкова.

По словам эксперта, исследование было выстроено так, что каждая лаборатория получала образцы и испытывала только часть показателей. Не делая при этом полной оценки продукции.

В начале апреля Роскачество признало поддельным 30% коньяка на российском рынке по итогам проверки 47 торговых марок алкогольного напитка.