Гастрономическое пятно
Рынок гастрономического туризма, в том числе энотуризма, каждый год растет на 7–8%. Россия, вероятно, последнее белое пятно на гастрономической карте мира, на него выходить не готова. Что мешает отечественным виноделам и фермерам зарабатывать иностранные деньги, обсудили эксперты туристического рынка.
Туризм — единственная отрасль мировой экономики, которая в целом со времен мирового финансового кризиса стабильно растет. Проследить этот рост по цифрам можно на примере Краснодарского края. В 2015 году в регион приехало 15 млн туристов, в 2016-м — 15,8 млн, а в 2017-м — 16 млн человек.
Регион поддерживает тех, кто обслуживает туристов грантами, обучением, включением в экскурсионные и гастрономические маршруты. И это приносит плоды. Так, в прошлом году более 100 объектов аграрного туризма, в том числе 30 виноделен, посетили 900 тыс. туристов. Однако подавляющее большинство из них — россияне. И привлекать зарубежных гостей местные власти не планируют.
Собранный виноград для производства шампанских и игристых вин на заводе «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край
«Если мы говорим об эффективности, это [участие в международных туристических выставках], наверное, не самая эффективная мера. У нас большая часть — внутренний турпоток, и мы работаем с регионами России. [Выставки —] это вопрос престижа. Но мы больше отдачи получим отсюда. В условиях ограниченных ресурсов, а они всегда ограничены, у нас пока приоритет на регионы», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди 5 июня на конференции «Новые направления туризма как фактор развития территорий в Краснодарском крае».
Министр отметил, что для иностранных туристов регион делает туристические продукты. Это и путеводитель «Гастрономическая карта России», и «пивная миля» ресторанов для болельщиков чемпионата мира по футболу. Однако ситуация, когда не только власти, но и участники туристического рынка даже не смотрят в сторону иностранных денег, для России более чем типична.
Страх не справиться
С 2015 года в Европе проходят российские гастрономические недели. Блюда разных регионов, таких как Дагестан, Пермский край, Новгородская и Владимирская области, готовят для иностранцев российские шеф-повара. Организатор, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, пытался представлять на неделях и российские вина. Но от этой идеи, по крайней мере, пока отказался.
«Не буду называть предприятие, коммерческий директор которого был на одной из недель. Для него я привел закупщиков El Corte Inglés (четвертая по величине сеть универмагов в Европе. — Прим. ред.). И два дня не мог с ними познакомить, потому что у того не было времени», — рассказал Гелибтерман.
По его словам, никакие усилия со стороны организаторов подобных мероприятий не заставили производителей российских вин начать работать с зарубежными коллегами.
Глава Международного эногастрономического центра отметил, что успешные случаи сотрудничества в этой сфере все-таки бывают. Например, представление игристых вин «Абрау-Дюрсо» на Кипре, которое предваряло выход бренда на местный рынок. «Но это такие фрагментарные вещи. И очень жалко, потому что хорошие шансы не используются», — заключил Леонид Гелибтерман.
Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра
Не желают, по его мнению, российские производители работать и с «четвертым экспортом» — иностранными туристами, приезжающими в Россию. Хотя для этого есть все шансы. «Приведу пример. Испанский журнал попросил меня дать рекомендации к чемпионату мира для своих болельщиков по поводу того, где в Москве можно выпить хорошей водки и поесть икры. Это общее понимание не самой далекой от нас страны того, что турист здесь может получить, — отметил Гелибтерман. — Я начал им объяснять, что, помимо водки и икры, есть еще очень много вещей. И, кроме Москвы, испанская сборная будет базироваться в Краснодаре, а там есть вино. Играть они будут в Калининграде, а там есть крафтовое пиво. Они стали запрашивать подробности, и тут уже я начал пробуксовывать, потому что, когда ты пытаешься собрать информацию о том, есть ли экскурсия, например, на завод, который производит водку, и кто там ответственный, и есть ли там переводчик с испанского…
Краснодарский край тоже не исключение. Те предприятия, которые принимают экскурсии, до них еще надо дозвониться, даже если ты владеешь русским. Подавляющее большинство и не задумывались о том, что могут приехать зарубежные фанаты, те же испанцы, которые любят вино. И для них вино в России — это открытие, им интересно попробовать. Так что даже в преддверии чемпионата мы не очень готовы с точки зрения гастрономии».
Водка, икра, блины, пирожки
С русской (или, скорее, российской) кухней для иностранцев дела обстоят примерно так же, как с алкоголем. «Никто о нас ничего не знает вообще, обольщаться не надо. Если кто-то, связанный с Россией, может произнести «водка», «икра», «блины», «пирожки», это хорошо. Пельмени, солянка — это уже для продвинутых. У нас живет порядка 200 народов, у каждого уникальная национальная кухня, а набор ограничен пятью-семью продуктами, и при этом вопрос, насколько они являются советскими», — подчеркнул организатор гастрономических недель.
Он признался, что зачастую блюда национальной кухни, как и поваров, умеющих их готовить, найти было не так просто. Но это в итоге окупилось. Ноу-хау российских гастрономических недель в том, чтобы продавать работы российских поваров за деньги. Только вход на одно из мероприятий, где можно было попробовать по одному блюду от региона, стоил €100. И больше чем сотне человек пришлось официально отказать из-за нехватки мест.
Так что, считает президент Международного эногастрономического центра, нужно исследовать собственную страну, находить изюминки и показывать сначала своим согражданам, которые также ничего о них не знают. А потом уже зарубежным. «Мы пока к своему туристу еще не очень готовы. Зарубежный турист в целом будет более требователен, и если ты не можешь пока в должной мере удовлетворить запрос своего туриста, связываться с зарубежным, с возможными отрицательными последствиями для имиджа, наверное, не хочется… Я абсолютно уверен, что такие объекты, как «Лефкадия», как «Абрау-Дюрсо», объекты в Сарепте (один из немногих в мире городов, расположенный в Волгоградской области, где выращивают горчицу. — Прим. ред.), Якутске, Калининграде, — их надо делать международным достоянием».
Американский опыт в России
«Лефкадия» — долина недалеко от Крымска, где предприниматель Михаил Николаев, продав долю в страховой компании «Наста», открыл производство вина, а позже фермы, сыроварню, рестораны и в ближайшее время планирует начать производить колбасные изделия.
Николаев считает, что проблемы российского виноделия и гастрономии в первую очередь связаны даже не с качеством или количеством продукта и его продвижением, а с оставшимися с советских времен градостроительными привычками.
Он считает, что именно фестивали и дегустации «по американской модели» — лучший способ развития виноделия в стране и рекламы за рубежом. «Их опыт — это дегустация на местах, большие ивенты и комплексные территории, как Диснейленд, где можно всё попробовать и провести время. Так они создавали рынок в течение одного поколения», — рассказал Николаев.
И при том, что российский рынок, по его мнению, очень похож на то, чем не так давно был американский, незнание английского языка так же сильно тормозит развитие внутреннего винного рынка, как и градостроительные нормы. «Мы хотели подготовить территорию, чтобы привлекать иностранцев, потому что они являются для многих российских туристов знаком качества. Уже пять лет мы устраиваем для всех бесплатные курсы английского языка, и никто не идет», — признался управляющий партнер «Долина Лефкадия».
На презентации линейки вин «Ликурия. Коллекция Эрмитажа» винодельческой компании «Лефкадия»
Из-за этого, как он считает, российские производители не представляют, как устроен подобный бизнес за рубежом, и теряют прибыль.
«Люди, которые должны создавать продукт, который в этих пространствах будет продаваться, не с большим желанием его представляют. Когда вы приезжаете в США на фермерский рынок или в Тоскану на рынок местных продуктов, там очень много производителей заинтересованы в том, чтобы продать вам напрямую. К сожалению, мы в России, на юге, где очень много частных виноделен, столкнулись с тем, что они не хотят стоять за прилавком и рассказывать потребителям о своей продукции», — рассказал Николаев.
В итоге складывается патовая ситуация. Производители российских вин почти всех уровней не готовы продвигать свою продукцию. Из-за чего о них не знают иностранцы. А участники внутреннего рынка, не видя серьезного предложения, не смотрят в их сторону. Похожей была до Олимпиады ситуация с крупными туроператорами и российскими курортами, отметил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
«Если есть хорошее домашнее хозяйство, у которого хорошее вино, то туроператор может через своего местного партнера включить это в экскурсионную программу, но он не сможет этим оперировать с фабричной точки зрения. Чем больше качественного предложения будет, чем шире будет его география, тем выше вероятность попадания этого предложения в экскурсионной либо туристской форме в массовый туристский оборот», — заключил Шпилько.