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Независимый международный винный конкурс состоялся в России

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Hagen Zapf
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В Краснодарском крае завершился первый независимый международный винный конкурс Russian Wines Competition. Конкурс длился три дня, с 25 по 27 мая.

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Международное жюри провело слепую дегустацию вин российских производителей. Напитки оценивались по 100-балльной системе. Всего было представлено 180 российских вин.

В состав международного жюри вошли девять квалифицированных экспертов из Венгрии, Греции, Германии, России, Нидерландов, Чехии, Франции и Швеции. Целями проведения конкурса являлись популяризация вин, произведенных в РФ, а также получение объективной информации об их качестве.

Победители были представлены в четырех номинациях: «Игристое вино, изготовленное традиционным методом», «Игристое вино, изготовленное резервуарным методом», «Тихое красное вино» и «Тихое белое вино».

В итоге лучшим игристым вином, сделанным по традиционной технологии, стал «Кюве Престиж», образец от винодельни «Сатера». В категории игристых вин, изготовленных резервуарным способом, победил брют от хозяйства «Инкерман». Лучшим красным вином признали сиру от «Кубань-Вино». В категории белых вин победа досталась мускату от винодельни «Гай-Кодзор».

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