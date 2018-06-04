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В Роскачестве раскрыли секрет хорошего пива

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Фото: Depositphotos.com
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Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественное пиво, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ведомство проверит качество более 40 импортных и российских марок светлого фильтрованного пива по поручению правительства России, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

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«В настоящем пиве количество соложеных продуктов, то есть солода и хмеля, не должно составлять менее 80% — в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования», — рассказала представитель организации Людмила Викулова.

Совокупный объем других компонентов пива, таких как крахмал или кукурузная патока, не должен превышать 20%. В ведомстве подчеркнули, что при производстве пива нельзя использовать ароматизаторы, подсластители и красители.

Пена — важный показатель качества пива. Если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, значит, это не самый лучший напиток, отмечают эксперты Роскачества. В случае с элем, сидром, крафтовым пивом, пивными напитками — угасающая пена, напротив, может служить «авторской» характеристикой.

Срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива.

Ранее Роскачество признало поддельным 30% конька на российском рынке по итогам проверки 47 торговых марок алкогольного напитка.

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