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Пивной завод построят в Ульяновской области

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Еще один завод по производству пива в ближайшие два года появится в Ульяновской области. Для его строительства будут привлечены 500–700 млн рублей. На закупку оборудования пойдет 1,5 млрд рублей.

Портал 1ul.ru уточняет, что накануне переговоры прошли между швейцарской компанией Buhler и заводом «Трехсосенский». Инвестиционный контракт на строительство завода стороны планируют подписать в самое ближайшее время.

На данный момент завод «Трехсосенский» перерабатывает 30 тыс. т ячменя. В региональном министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что при вводе в эксплуатацию нового производства этот показатель увеличится до 80 тыс. т.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти России намерены вновь запретить продажу пива на стадионах после проведения ЧМ-2018. Об этом рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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