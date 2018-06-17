Выйти из пены
Результаты очередной «веерной» проверки некоммерческой организации Роскачество, целью которой в данном случае было пиво, предсказуемо вызвали бурную реакцию. С одной стороны, в СМИ опять появились сенсационные заголовки, вроде того, что «названо самое вкусное пиво». С другой — удивление и возмущение среди профессионалов. Вводом потребителя в заблуждение назвал это исследование Союз российских пивоваров, заявив, что «данная организация не обладает полномочиями давать экспертное заключение о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации». Подробности — в материале портала iz.ru.
Что такое хорошо
Вряд ли вы найдете больше двух-трех из победивших в графе «вкус» в рейтинге Роскачества сортов в мало-мальски приличном пивбаре с хорошим выбором пива, а в популярных среди молодежи крафтовых барах — точно ни одного.
В признаваемой и уважаемой в мировой пивной среде организации Beer Judge Certification Program («Программа сертификации пивных судей») выделяют 23 стиля пива, внутри которых выделяют еще 120 видов, обладающих отчетливыми родовыми признаками. Оцененные Роскачеством 40 брендов в основном относились к одному стилю — безликому «евролагеру». Среди них также был «американский лагер» (третье место в графе «вкусное пиво») и три образца «чешского лагера» (один из которых оказался на седьмом месте по вкусу). На каком основании Роскачество высказывает потребителям свое мнение о вкусном и невкусном пиве — вопрос открытый.
Одним из критериев при оценке служило наличие в образце солода, которого, по мнению представителей организации, в пиве должно быть не менее 80%. Причем делались выводы не только о количестве, но и о качестве солода. Каким образом определяли качество исходного солода по разлитому в бутылки готовому пиву, вряд ли сможет ответить хоть один специалист. Но в общем и целом Роскачество довольно высоко оценило образцы по показателю «солод»: все «отправленные на исследование образцы также проверены на содержание ДНК различных злаков, чтобы определить, какого происхождения несоложеное сырье. Для создания определенного купажа производитель может использовать не только пшеницу, но и другие злаки. По результатам исследований, ни в одном из образцов ДНК кукурузы, риса, сои, овса не выявлено».
При этом на этикетках ряда проверенных образцов в качестве ингредиентов (это предусмотрено рецептурой данных сортов пива) были указаны рисовая и кукурузная крупка, а также мальтозная патока. Выходит, производители вводят потребителя в заблуждение и делают пиво из дорогостоящего солода, но обманывают потребителя, указывая на этикетках дешевые ингредиенты? И Роскачество вывело их на чистую воду? Овес между тем является обязательным ингредиентом многих традиционных европейских стилей пива.
Что такое плохо
Роскачество привязывается к некоему требованию о минимальном содержании в пиве солода в 80%, но аналогов этого стандарта нет нигде в мире. По мнению российских законодателей, если солода меньше — это уже не пиво, а пивной напиток. В Германии есть закон о чистоте пива (Reinheitsgebot) от 1516 года, согласно которому пиво может вариться исключительно из воды, ячменного солода и дрожжей. Но далеко не всё пиво в Германии варится в соответствии с этим историческим законом — тут делают и много других сортов пива.
В соседней Бельгии традиционно веками в качестве ингредиентов используются всевозможные фрукты, ягоды и овощи. В Ирландии пиво с добавлением цельного, несоложеного ячменя начали варить после введения англичанами в 1735 году налога на солод. Ирландцы методом проб и ошибок нашли способ уменьшить налогооблагаемую базу, добавляя в пиво (и виски) цельный, несоложеный и не облагаемый налогом ячмень. Сегодня традиционный ирландский стиль виски именуется pot still и состоит на 50% из несоложеного и 50% соложеного ячменя. С тех пор и все традиционные сорта пива Ирландии содержат несоложеный ячмень.
В США всё массовое пиво варится с добавлением кукурузной или рисовой крупки (например, на этикетке «самого вкусного пива» № 3 по версии Роскачества рис указан, но эксперты организации его в составе не нашли), а часто и мальтозной или крахмальной патоки. Все японские и китайские сорта пива, лидирующие в мире по объему производства, варятся с использованием риса.
Еще один удивительный показатель в обзоре Роскачества — пена в 3 см. По этому показателю ни один традиционный британский сорт пива даже не был бы допущен к анализам Роскачества — это пиво практически лишено пены. Пенообразование у разных стилей пива различно. И самой большой пеной, как правило, обладает уже испорченное или неправильно сваренное пиво.
Самое ужасное в этой истории не то, что «эксперты» рассмешили или привели в негодование поклонников пива и дали странную информацию широким массам российских граждан, а в том, что после «завершения всех лабораторных испытаний Роскачество представит в правительство страны детальный отчет о полученных результатах исследований, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа».
Видимо, именно после подобных предложений напитки, производимые в Бельгии или Ирландии веками и называемые там пивом, в России получают название «пивные напитки». А порой малопритязательное на вкус промышленное пойло собственно и будет именоваться настоящим пивом.