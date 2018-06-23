Дзюба пошутил про женскую сборную по футболу

Нападающий сборной России Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую национальную команду по футболу и даже отправиться с ней на чемпионат мира.

По словам форварда питерского «Зенита» у наставника сборной Станислава Черчесова была шутка о том, что его взяли в аренду на время мундиаля.

«Сейчас, как я слышал, и женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь, на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, пройду отбор в команду. Я футболист таранного типа, протараню там всех», — рассказал Дзюба.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В матче открытия против Саудовской Аравии сборная России одержала победу со счетом 5:0. Следующая групповая встреча с Египтом завершилась также в пользу россиян — 3:1. Таким образом, команда впервые в новейшей истории вышла в плей-офф мирового первенства. 25 июня россияне сыграют с уругвайцами.