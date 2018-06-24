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Гости ЧМ-2018 в Самаре массово скупают головные уборы из-за жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Болельщики чемпионата мира по футболу, которые съехались в Самару на матч между сборными России и Уругвая, массово скупают головные уборы из-за жары.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье воздух в городе прогреется до 33 градусов тепла, погода будет безветренной и малооблачной. В день матча, 25 июня, температура может подняться еще на два пункта.

«Сегодня в киоске я продала практически весь запас зонтов, которые надеваются на голову. У меня их было около 15 штук. Покупают в основном российские туристы, но было и несколько иностранцев», — рассказала продавщица Виктория агентству ТАСС. Другие торговцы сувенирами также отмечают повышенный спрос на головные уборы и зонты.

Ранее были названы самые щедрые болельщики мундиаля, который проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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