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В московском метро назвали наиболее популярную у иностранцев станцию

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Московский метрополитен составил рейтинг самых популярных станций с англоговорящими кассирами. Наибольшее число обращений к ним зафиксировано на «Площади Революции».

На этой станции каждый день покупают билеты более 3 тыс. туристов. Второе место заняла «Лубянка» — порядка 2,8 тыс. обращений каждый день, третье — «Охотный Ряд» (около 2,4 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу метро.

В топ также вошли «Киевская» кольцевой линии (более 2,2 тыс. обращений каждый день), «Спортивная» и «Патризанская» (по 1,9 тыс.).

В пресс-службе метрополитена напомнили, что говорящие по-английски кассиры работают на 70 станциях. Их кассовые окна снабжены стикерами We speak English.

В конце мая мэрия Москвы провела для контролеров общественного транспорта инструктажи по разрешению конфликтных ситуаций с пассажирами во время ЧМ-2018. Занятия проводились как для действующих сотрудников, так и для свеженабранных англоговорящих.

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