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Роспотребнадзор не выявил завышения цен в меню ресторанов Москвы во время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор не выявил в московских барах и ресторанах фактов необоснованного завышения цен во время ЧМ-2018, который стартовал в РФ 14 июня. Об этом сообщил сопредседатель Росконтроля Александр Борисов.

«Мы проверили 200 точек общепита с мая до сегодняшнего момента. Ни одного случая повышения цен в связи с чемпионатом мира 2018 не было выявлено, так же как двойного меню», — приводит НСН слова Борисова.

Он также добавил, что некоторые сети ресторанов быстрого питания даже снизили цены на ассортимент продукции в своих заведениях на 20%. Всего в ходе проверки инспекторы побывали во многих заведениях стритфуда, включая «Макдональдс» и «Fарш».

Роспотребнадзор начал проверку цен в московских ресторанов 15 июня, после того как в соцсетях появились жалобы на некоторые рестораны на разницу цен в меню на русском и английском языках.

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