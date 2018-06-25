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Рекорд результативности установили на ЧМ-2018 впервые за 28 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Впервые с 1990 года на чемпионате мира по футболу было забито 14 голов за день. Об этом 24 июня на своей странице в Twitter сообщила компания Opta Sports.

Одиннадцатый игровой день на ЧМ-2018 в России стал рекордным по числу забитых мячей по итогам трех матчей. Три гола из 14 были признаны самыми результативными не только на мировом первенстве в России, но и за последние несколько десятков лет, сообщает телеканал «360».

По данным «Спорт-Экспресса», подобная результативность в последний раз была зафиксирована на ЧМ-1990 года в Италии, когда сборная Чехословакии разгромила США со счетом 5:1, команда ФРГ — Югославию со счетом 4:1, а Бразилия — Швецию со счетом 2:1.

24 июня на ЧМ-2018 в России Англия разгромила Панаму со счетом 6:1, Япония сыграла вничью с Сенегалом со счетом 2:2, а Колумбия выиграла у Польши со счетом 3:0.

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