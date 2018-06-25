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Матч России и Уругвая на ЧМ-2018 в Самаре начнется в 17:00 мск

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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25 июня сборная России сыграет в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая.

Встреча состоится в в 17:00 мск в Самаре, передает «Газета.ру».

После двух туров в группе A у России и Уругвая по шесть очков. Победитель предстоящего матча займет первое место в квартете. 

Россияне на турнире обыграли команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в постсоветской истории вышли в плей-офф мундиаля.

Соперник россиян в 1/8 финала определится по итогам третьих матчей в группе B, где выступают команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.

Сборная Уругвая — двукратный чемпион мира, в 2010 году уругвайцы заняли на чемпионате мира четвертое место.

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ранее рассказал «Известиям» об атмосфере в национальной команде перед матчем с Уругваем.

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