Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая в матче с Россией

Выдра-оракул по кличке Гарри, живущая в сочинском аквариуме на Новой Мацесте, предсказала победу сборной Уругвая в матче с Россией на ЧМ-2018 по футболу. Об этом рассказала директор аквариума Жанна Зазина.

В бассейн бросили два мячика с флагами команд, которым предстоит встретиться 25 июня в Самаре. Выдра выбрала мяч с флагом сборной Уругвая.

Публикация от Аквариум и Морской зоопарк (@aquazoosochi) 24 Июн 2018 в 5:13 PDT

«На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России», — приводит слова Зазиной сетевое издание m24.ru.

Ранее выдра предсказала победу России над Саудовской Аравией и Египтом. Матчи завершились со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.