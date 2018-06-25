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Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая в матче с Россией

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Фото: TASS/DPA/Silas Stein
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Выдра-оракул по кличке Гарри, живущая в сочинском аквариуме на Новой Мацесте, предсказала победу сборной Уругвая в матче с Россией на ЧМ-2018 по футболу. Об этом рассказала директор аквариума Жанна Зазина.

В бассейн бросили два мячика с флагами команд, которым предстоит встретиться 25 июня в Самаре. Выдра выбрала мяч с флагом сборной Уругвая.

«На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России», — приводит слова Зазиной сетевое издание m24.ru.

Ранее выдра предсказала победу России над Саудовской Аравией и Египтом. Матчи завершились со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.

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