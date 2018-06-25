Уругвай открыл счет в матче против России

Нападающий уругвайской сборной Луис Суарес прямым ударом со штрафного забил гол в ворота сборной России в матче ЧМ-2018. В настоящее момент счет игры составляет 1:0 в пользу сборной Уругвая.

Встреча проходит на стадионе в Самаре. Сборная Уругвая является двукратным чемпионом мира. В 2010 году команда заняла на турнире четвертое место.

После двух туров в группе A у России и Уругвая по шесть очков. Победитель предстоящего матча займет первое место в квартете. Соперник россиян в 1/8 финала определится по итогам третьего тура в группе B, где выступают команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.

Лемур Мила из Северского природного парка предсказала победу россиян в сегодняшнем матче, выбрав миску с едой рядом с флагом России. Отмечается, что ранее Мила не ошиблась в прогнозах по поводу результата встреч России с Саудовской Аравией и Египтом.