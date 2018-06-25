Игрок сборной России Смольников удален в матче ЧМ-2018 с Уругваем

Полузащитник сборной России Игорь Смольников удален в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая и пропустит встречу 1/8 финала плей-офф.

Смольников получил вторую желтую карточку на 36-й минуте матча, до этого он заработал предупреждение на 28-й минуте. Это удаление стало первым у сборной России на турнире.

Матч проходит 25 июня в Самаре. После первого тайма россияне уступают со счетом 0:2.

Сборные России и Уругвая уже гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира и лишь разыграют первое и второе места в группе A. Благодаря лучшей разнице мячей российской команде достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф с первого места.