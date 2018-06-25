Назван самый возрастной футболист в истории чемпионатов мира

Египетский футболист Эссам аль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира по футболу. В январе игрок отметил свое 45-летие.

25 июня аль-Хадари вышел на поле «Волгоград Арены» в составе сборной Египта в матче против команды Саудовской Аравии. С профессиональным спортом четырехкратный победитель Кубка африканских наций в составе сборной, несмотря на возраст, расставаться не планирует.

Он также является рекордсменом по числу сыгранных матчей за национальную сборную, сообщает сайт kp.ru. Помимо этого, египтянин побил рекорд игрока сборной Колумбии Фарида Мондрагона, который выходил на поле в возрасте 43 лет в матче группового турнира ЧМ-2014 в Бразилии против сборной Японии.

ЧМ-2018 стал первым для Эссама аль-Хадари, также обе команды не получили ни одного очка, проиграв первые две игры. Встреча проходит в Волгограде в рамках последнего тура группы A ЧМ-2018.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.