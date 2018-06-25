Сборная Египта прокомментировала слухи об уходе Салаха

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг информацию СМИ о намерении форварда команды Мохаммеда Салаха покинуть чемпионат мира по футболу.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах», — заявил Исмаил в комментарии RT.

Он выразил удивление, откуда в СМИ распространились подобные домыслы, и подчеркнул, что 26-летний футболист будет и дальше играть за сборную на ЧМ-2018.

Американский телеканал CNN, не называя своих источников, сообщил об уходе Салаха из сборной. Египтянин якобы недоволен упоминаниями в СМИ, которые не касаются его спортивной деятельности.

Ранее журналисты также сообщили о скором уходе тренера египтян Эктора Купера после нескольких неудачных матчей на ЧМ-2018.