Дзюба пообещал стать злее после проигрыша Уругваю

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал проигрыш в матче против Уругвая «вовремя полученной пощечиной». Об этом он сообщил журналистам.

Форвард признался, что обыграть такую команду, как сборную Уругвая, тяжело, и отметил, что они — лучшие в мире при игре на стандартах. «Это была хорошая проверка для нас, следующий соперник — Испания или Португалия, это тот уровень, который нужно понимать, может быть, это даже хорошо, вовремя такая пощечина получена», — цитирует его ТАСС.

При этом Дзюба подчеркнул, что российские футболисты были «сверхмотивированы» и рассчитывали занять первое место в группе. «Для многих это определенный урок, после которого мы станем злее. Дальше права на ошибку нет», — заключил игрок.

Футболист также поблагодарил зрителей за поддержку и призвал их еще рьяней болеть за сборную.

Россия уступила Уругваю в матче 25 июня в Самаре. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Обе команды будут участвовать в плей-офф. С выходом в 1/8 финала россиян поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино.