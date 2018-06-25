Саудовская Аравия обыграла Египет в групповом этапе ЧМ
Сборная Саудовской Аравии победила в матче с Египтом на чемпионате мира 2018 года в России. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 2:1.
На матче в составе аравийской команды отметились Салман аль-Фарадж и Салем аль-Досари. Из египтян гол оформил Мохамед Салах.
По итогам встречи команда Саудовской Аравии получила три очка, а сборная Египта терпит третье поражение на групповом этапе ЧМ-2018.
Обе команды выходят из турнира, а остальные участники группы A — Россия и Уругвай — сыграют в 1/8 финала. Их встреча 25 июня в Самаре завершилась победой Уругвая со счетом 3:0.