Сборная Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3

Российская сборная уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Матч состоялся в Самаре 25 июня. Несмотря на поражение, россияне вышли в 1/8 финала.

Первый гол забил форвард Луис Суарес. Автором второго гола стал нападающий Диего Лаксальт. На 36-й минуте матча был удален полузащитник сборной России Игорь Смольников. Он получил предупреждение на 28-й минуте. Таким образом, Смольников пропустит встречу 1/8 финала плей-офф.

Сборная Уругвая также вышла в 1/8 финала. ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.