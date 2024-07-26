В течение часа в небе над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников
Массированной атаке украинских беспилотников подверглись несколько районов Брянской области, в течение часа подразделениями Минобороны РФ были уничтожены 12 дронов. Об этом 26 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА — над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, нет. На местах работают экстренные и оперативные службы.
Незадолго до этого Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над Погарским районом региона. По его словам, в результате попытки атаки никто не пострадал.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью около 12:00 мск.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.