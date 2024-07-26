Реклама
Прямой эфир
Культура
Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов
Происшествия
В течение часа в небе над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников
Общество
Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 163 человека
Общество
Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Мир
В США подростка приговорили к тюремному заключению за стрельбу после Супербоула
Мир
Индийские СМИ сообщили о планах Моди посетить Украину в конце лета
Общество
Губернатор Челябинской области заявил о затоплении поселка Киолим из-за прорыва дамбы
Общество
В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
Мир
Премьер Словакии предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из РФ
Спорт
Пилот McLaren Норрис выиграл вторую практику Гран-при Бельгии
Мир
Минфин США заявил о давлении на ЕС с целью оставить активы РФ замороженными
Мир
Турист получил штраф в размере $12 тыс. после запуска дрона в Сингапуре
Мир
Эксперт заявил о причастности ЕС к остановкам транзита нефти РФ через Украину
Мир
Захарова указала на способность РФ удержать на плаву формат ядерной «пятерки»
Мир
Отдельных командиров ВСУ привлекли к ответственности после проверки
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ
Происшествия
Количество погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух
Общество
Врач рассказала о правильном питании в жару

Губернатор Брянской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Вертолетный финт: для армейской авиации создают методику защиты от дронов
Маневр, превосходство в скорости и средства РЭБ обеспечат безопасность экипажам винтокрылых машин

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью около 12:00 мск.

В ночь на 26 июля силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024