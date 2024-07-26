Губернатор Брянской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ
Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью около 12:00 мск.
В ночь на 26 июля силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.