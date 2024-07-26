Вертолетный финт: для армейской авиации создают методику защиты от дронов

Для вертолетчиков армейской авиации разрабатывают методику борьбы с атакующими дронами-камикадзе. Им предстоит уходить от атак БПЛА, используя маневры и превосходство в скорости. Но главным средством противодействия эксперты называют бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы. По их мнению, средства РЭБ смогут ослеплять видеокамеры БПЛА или подавлять связь с базовым пунктом управления — эти меры помогут сорвать атаки противника.

Преимущество в скорости

Методика борьбы с дронами-камикадзе должна обезопасить вертолеты и их экипажи во время боевых вылетов. Она разрабатывается на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Летчикам предстоит уходить от атак БПЛА, используя маневры и превосходство в скорости, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Ранее в Сети не раз появлялись видео, на которых дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать российские боевые вертолеты, однако они оказывались не способны догнать машину.

Заметить небольшой дрон непросто, но если он оказался в поле зрения, необходимо сразу выполнять маневр, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Если ты увидел его, то первое, что нужно сделать, — это сманеврировать. Но увидеть такой небольшой объект непросто. Конечно, дрон вертолет не догонит, у него не такая большая скорость. А в лобовую атаку он пойти может, — пояснил летчик. — Конечно, урон он может нанести. Главное — должны работать средства радиоэлектронной борьбы. Надо обязательно устанавливать станции, они небольшие и требуют не так много энергии. Отпугнуть дрон, сбить его с толку при подлете вполне вероятно.

Эксперт отметил, что небольшие БПЛА практически невозможно увидеть на радаре боевой машины.

— А если визуально наблюдаешь дрон, надо сразу сворачивать в сторону. Опасность БПЛА в том, что он может попасть в винт. В случае разбалансировки винта нужно срочно садиться, а если ты над территорией противника? Методику борьбы с дронами для вертолетов надо разрабатывать обязательно. И машины надо обеспечивать соответствующими системами РЭБ, — подчеркнул Игорь Маликов.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, догнать вертолет, летящий на большой скорости, FPV-дроны не могут — они движутся медленнее. Однако во время зависания винтокрылая машина становится уязвима.

— Вертолет должен держать большую скорость, — пояснил он «Известиям». — Но если он летит на низких высотах, дрон может попытаться его атаковать на встречном курсе. Публиковались кадры, где вертолет уворачивался от подобных атак благодаря скоростным характеристикам. А наиболее эффективным средством может стать комплекс радиоэлектронной борьбы и комплексы-постановщики дымовых завес.

Возможно, на оптику дронов-камикадзе можно воздействовать лазерным лучом, чтобы перегружать матрицу камеры аппарата, предположил Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что на вооружении наших вертолетчиков есть комплекс Л-370 «Витебск», который комплексно действует на инфракрасные и радиолокационные головки наведения ракет.

— В частности, инфракрасные головки отводятся лазерным комплексом, который там стоит, — напомнил он. — Возможно, донастройка этого комплекса решит задачу. Бортовые комплексы обороны настроены на скоростные цели, которыми являются ракеты ПЗРК. Здесь, наверное, нужно воздействие лазерного луча на короткой дистанции на FPV-дрон, чтобы перегружать его, давать яркую вспышку.

В любом случае, по словам эксперта, здесь необходимо искать комплексное решение.

— Нужно воздействовать на оптико-электронную аппаратуру FPV-дронов, но и комплекс РЭБ тоже не помешает, — уверен он. — Такие дроны связаны с оператором в радиочастотном диапазоне, на него можно воздействовать, прерывая связь. Сейчас много наработок по воздействию РЭБ на беспилотники, нужно их как-то обобщать.

Новые вызовы

С прошлого года в Воздушно-космических силах появились вертолеты — охотники за беспилотниками. Новые подразделения были развернуты сразу в нескольких регионах. Они действуют против БПЛА самолетного типа, пытающихся наносить удары в глубине нашей территории. На их вооружении стоят ударные вертолеты Ми-28, экипажи которых прошли специальное обучение по перехвату БПЛА днем и ночью, в любую погоду.

Одновременно в составе Военно-морского флота России начали формировать специальные вертолетные отряды, задача которых — поиск и уничтожение полупогружных морских дронов. Выполняют эту задачу Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

А с этого года в программе боевой подготовки вертолетов морской авиации появился раздел по уничтожению беспилотных аппаратов. Как сообщали «Известия», в основе тактики лежит взаимодействие пар вертолетов Ка-27 и Ка-29. Первые будут выполнять задачи разведки, искать надводные беспилотники, вторые — уничтожать обнаруженные объекты.

Программа боевой подготовки учитывает особенности действий всех флотов и флотилий российского ВМФ. Так, в программе борьбы с беспилотниками, разработанной для морской авиации Северного флота, акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов и в условиях полярной ночи. В случае с Тихоокеанским флотом основная задача — поиск надводных беспилотников на большой территории в условиях плохой погоды.