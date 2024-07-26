Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями. Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
25 июля Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Там уточнили, что дрон был сбит около 14:00.
В ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили и перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Еще четыре дрона были сбиты над Курской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.