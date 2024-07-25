Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там уточнили, что дрон был сбит около 14:00.

В ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили и перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Еще четыре дрона были сбиты над Курской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря.

Ночью в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над регионом. В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание сухой травы.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.