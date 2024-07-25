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Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 11 БПЛА над регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 11 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом 25 июля сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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Ранее 25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над регионом. В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание сухой травы.

Вечером 24 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 13 беспилотников над регионом. Кроме того, украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, при этом пострадали три человека. Также была повреждена уборочная техника.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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