Над территорией Белгородской области уничтожены два беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в Минобороны России.



«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в 12:00.

За ночь 26 июля средства ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.