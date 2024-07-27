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В Тольятти на предприятии произошел пожар на установке очистки от CO2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пожар произошел на наружной установке очистки от СО2 (углекислый газ. — Ред.) на предприятии в Тольятти. Об этом 27 июля сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области.

«27 июля в 00.03 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, 6. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 кв.м», — говорится в сообщении.

В 01:35 была объявлена ликвидация открытого горения. Всего к тушению привлекли 68 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 44 человека и 16 единиц техники.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Согласно информации из открытых интернет-источников, по указанному адресу располагается предприятие «Куйбышевазот».

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16 июля пожар произошел на производстве строительного пенопласта в Челябинске на площади 1,2 тыс. кв. м. Уточнялось что в тушении были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

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