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Пожар произошел на предприятии по производству пенопласта в Челябинске

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Фото: t.me/mchs_74
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Пожар на производстве строительного пенопласта произошел в Челябинске на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом 15 июля сообщили в МЧС региона.

«На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта», — говорится в тексте сообщения в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в тушении были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

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Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»). В МЧС России сообщили, что при тушении пожара использовались самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае стало нарушение правил безопасности местными жителями.

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