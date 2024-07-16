Пожар произошел на предприятии по производству пенопласта в Челябинске
Пожар на производстве строительного пенопласта произошел в Челябинске на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом 15 июля сообщили в МЧС региона.
«На Копейском шоссе горит кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта», — говорится в тексте сообщения в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в тушении были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.
Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»). В МЧС России сообщили, что при тушении пожара использовались самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.
По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае стало нарушение правил безопасности местными жителями.