Лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае

Лес и трава загорелись в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, огонь перешел на территорию базы отдыха. Об этом 14 июля говорится в Telegram-канале краевого управления МЧС.

Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Над горящим лесом видны языки пламени и густой дым. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

«В превентивных целях проведена эвакуация: эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей», — добавили в МЧС.

Ведомство нарастило силы и средства, потушен пожар на базе отдыха, но площадь возгорания лесного массива выросла до 10 га.

«В тушении лесного массива на 10 га задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники. К месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством», — уточнили спасатели.

Тушение пожара осложнено жаркой и сухой погодой.

Ранее, 8 июля, огнеборцы потушили пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. К тушению огня привлекали вертолет Ка-32 МЧС России, который сбросил на горящую территорию более 150 куб. м воды.