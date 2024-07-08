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Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае локализован на площади 1,2 га

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Фото: t.me/glavatuapseregion
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Пожарные локализовали возгорание в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края на площади 1,2 га. Об этом 8 июля сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 га», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В тушении принимает участие вертолет Ка-32 МЧС России, который сбросил на горящую территорию более 150 куб. м воды. В ведомстве также уточнили, что возгорание не представляет угрозы людям и населенным пунктам.

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О пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе сообщалось накануне, 7 июля. Впервые данные о возгорании поступили в оперативные службы в 21:10 мск, когда загорелась сухая растительность. Администратор базы отдыха «Афалин» в беседе с «Известиями» заявила, что всех отдыхающих вывели на парковку у моря. Очевидица Софья Тарасова рассказала, что некие люди запустили две сигнальные ракеты и пожар мог начаться из-за этого. Утром 8 июля в МЧС России сообщили, что тушением занимаются 79 человек, использующих 12 единиц техники.

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