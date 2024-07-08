Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае потушен

Огнеборцы потушили пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом 8 июля сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

О пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе сообщалось накануне, 7 июля. Впервые данные о возгорании поступили в оперативные службы в 21:10 мск, когда загорелась сухая растительность.

Администратор базы отдыха «Афалин» в беседе с «Известиями» заявила, что всех отдыхающих вывели на парковку у моря. Очевидица Софья Тарасова рассказала, что некие люди запустили две сигнальные ракеты и пожар мог начаться из-за этого.

8 июля в МЧС уточнили, что пожар локализован на площади 1,2 га. К тушению огня привлекли вертолет Ка-32 МЧС России, который сбросил на горящую территорию более 150 куб. м воды.