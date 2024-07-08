Лес в огне: что известно о пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе

7 июля, около 21:00, в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края начался пожар. Произошло возгорание сухой растительности, которое стало быстро распространяться по территории лесничества. Огонь охватил 1 га леса. Туристов с ближайших к очагу возгорания баз отдыха эвакуировали. Сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар. Что известно о происшествии в бухте Инал на данный момент и что могло стать причиной возгорания — в материале «Известий».

Пожар в бухте Инал: где произошло

В 21:00 по московскому времени 7 июля в оперативную службу Краевого лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в районе бухты Инал Туапсинского района со стороны леса.

Для проверки информации на место оперативно выехала бригада Джубгского филиала лесопожарного центра. По прибытии в 22:40 в бухту Инал спецслужбы обнаружили лесной пожар в поселке Бжид Лермонтовского участкового лесничества. К тому моменту площадь возгорания составляла примерно 0,3 га.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Выяснилось, что пожар произошел по причине возгорания сухой растительности. Пострадавших нет.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По информации оперштаба, для тушения пожара привлекли девять единиц техники и 65 специалистов.

В 23:54 глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко сообщил об увеличении площади возгорания до 6 тыс. кв. м. Власти приняли решение об эвакуации порядка 100 отдыхающих из близлежащих четырех баз отдыха.

«Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га (6 тыс. кв. м. — Ред.). Ведутся работы по ликвидации пожара», — говорится в сообщении главы Туапсинского района.

В понедельник, 8 июля, стало известно, что пожар в бухте Инал разросся до 1 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Число специалистов, занимающихся ликвидацией возгорания, возросло до 79 человек, а количество техники для тушения пожара — до 12 единиц. С 07:00 для тушения лесного пожара задействовали вертолет Ка-32, с помощью которого было произведено 33 сброса воды на очаги возгорания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Остановить распространение огня удалось спустя несколько часов. В 09:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать пожар на примерной площади 1,2 га. В общей сложности в тушении лесного пожара были задействованы 102 человека и 21 единица техники.

На данный момент пожар продолжают ликвидировать. Проводится активная проливка оставшихся очагов возгорания.

Виновата пиротехника: причина пожара в бухте Инал

В момент пожара все отдыхающие были оперативно эвакуированы из номеров на парковку возле моря. Об этом рассказала «Известиям» администратор базы отдыха «Афалин», находящейся в бухте Инал.

Очевидица происшествия Софья Тарасова высказала предположение о том, что причиной пожара могла стать пиротехника, упавшая после запуска отдыхающими на сухую траву.

«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. <...> Все на эвакуации», — рассказала очевидица.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По состоянию на утро 8 июля отели и частные дома в бухте не пострадали, туристы продолжают отдых в обычном режиме. Об этом сообщили АТОР владельцы баз отдыха.

«Работала авиация МЧС. Видим, что к утру пожар почти потушили. Ветер, к счастью, был не в сторону бухты. Сейчас МЧС дежурит на склонах», — рассказали в одном из отелей бухты.