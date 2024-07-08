Лес в огне: что известно о пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе
7 июля, около 21:00, в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края начался пожар. Произошло возгорание сухой растительности, которое стало быстро распространяться по территории лесничества. Огонь охватил 1 га леса. Туристов с ближайших к очагу возгорания баз отдыха эвакуировали. Сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар. Что известно о происшествии в бухте Инал на данный момент и что могло стать причиной возгорания — в материале «Известий».
Пожар в бухте Инал: где произошло
В 21:00 по московскому времени 7 июля в оперативную службу Краевого лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в районе бухты Инал Туапсинского района со стороны леса.
Для проверки информации на место оперативно выехала бригада Джубгского филиала лесопожарного центра. По прибытии в 22:40 в бухту Инал спецслужбы обнаружили лесной пожар в поселке Бжид Лермонтовского участкового лесничества. К тому моменту площадь возгорания составляла примерно 0,3 га.
Выяснилось, что пожар произошел по причине возгорания сухой растительности. Пострадавших нет.
«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По информации оперштаба, для тушения пожара привлекли девять единиц техники и 65 специалистов.
В 23:54 глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко сообщил об увеличении площади возгорания до 6 тыс. кв. м. Власти приняли решение об эвакуации порядка 100 отдыхающих из близлежащих четырех баз отдыха.
«Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га (6 тыс. кв. м. — Ред.). Ведутся работы по ликвидации пожара», — говорится в сообщении главы Туапсинского района.
В понедельник, 8 июля, стало известно, что пожар в бухте Инал разросся до 1 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Число специалистов, занимающихся ликвидацией возгорания, возросло до 79 человек, а количество техники для тушения пожара — до 12 единиц. С 07:00 для тушения лесного пожара задействовали вертолет Ка-32, с помощью которого было произведено 33 сброса воды на очаги возгорания.
Остановить распространение огня удалось спустя несколько часов. В 09:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать пожар на примерной площади 1,2 га. В общей сложности в тушении лесного пожара были задействованы 102 человека и 21 единица техники.
На данный момент пожар продолжают ликвидировать. Проводится активная проливка оставшихся очагов возгорания.
Виновата пиротехника: причина пожара в бухте Инал
В момент пожара все отдыхающие были оперативно эвакуированы из номеров на парковку возле моря. Об этом рассказала «Известиям» администратор базы отдыха «Афалин», находящейся в бухте Инал.
Очевидица происшествия Софья Тарасова высказала предположение о том, что причиной пожара могла стать пиротехника, упавшая после запуска отдыхающими на сухую траву.
«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. <...> Все на эвакуации», — рассказала очевидица.
По состоянию на утро 8 июля отели и частные дома в бухте не пострадали, туристы продолжают отдых в обычном режиме. Об этом сообщили АТОР владельцы баз отдыха.
«Работала авиация МЧС. Видим, что к утру пожар почти потушили. Ветер, к счастью, был не в сторону бухты. Сейчас МЧС дежурит на склонах», — рассказали в одном из отелей бухты.
В случае подтверждения того, что причиной пожара стала неудачно упавшая сигнальная ракета, виновнику может грозить административный штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. Расследование будет проводиться после окончательной ликвидации пожара.