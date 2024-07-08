Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 6 тыс. кв. м, проходит эвакуация людей из ближайших баз отдыха. Об этом 7 июля сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко.
«Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га (6 тыс. кв. м. — Ред.). Ведутся работы по ликвидации пожара», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Бойко уточнил, что первое сообщение о происшествии на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал потупило в спецслужбы в 21:10 по мск.
О пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что изначально произошло возгорание сухой растительности. Администратор базы отдыха «Афалин» рассказала «Известиям», что все люди были эвакуированы на парковку возле моря. По словам очевидицы Софьи Тарасовой, возгорание могло начаться из-за запуска некоторыми людьми двух сигнальных ракет. Угрозы частным домам нет.