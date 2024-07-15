Вероятной причиной пожара в районе Дюрсо названо нарушение правил безопасности

Наиболее вероятной причиной пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае стало нарушение правил безопасности местными жителями. Об этом 15 июля сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

«Вчера в районе хутора Дюрсо Краснодарского края по вине местного населения возник очень сложный лесной пожар. Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание. Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия», — приводит его слова пресс-служба федерального агентства в Telegram.

Советников добавил, что к тушению пожара привлечены 352 огнеборца, 67 единиц техники, пять вертолетов и самолет Ил-76. В то же время ликвидация возгорания была осложнена горным рельефом, сильными порывами ветра и жаркой погодой.

В настоящее время пожар не угрожает населенным пунктам, на 16:00 мск он был локализован на площади в 62 га и будет ликвидирован в ближайшее время, подчеркнул глава Рослесхоза.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По последним данным, два человека пострадали. «Известия» показали последствия возгорания на турбазе «Романтик»: там было охвачено огнем более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных баз отдыха.

В МЧС России сообщили, что при тушении пожара используются самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что для борьбы с возгоранием нужна помощь добровольцев.

Затем, 15 июля, на место ЧП вылетел глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским.