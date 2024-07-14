Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территории трех баз отдыха

Пламя лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском перекинулось на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Об этом 14 июля сообщили в краевом оперативном штабе.

Отдыхающих заблаговременно эвакуировали. Обстановку при вывозе местных жителей и туристов показал корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

«Огонь подбирается настолько быстро, что из ближайших домов и турбаз уже эвакуируют людей: подготовлены специальные микроавтобусы. Из очага пожара пострадавших вывозят на квадроциклах и мотоциклах», — сообщил журналист.

Он добавил, что пожарный вертолет сбрасывает воду в очаг возгорания и следует опять в сторону моря, чтобы заправиться. Однако огонь продолжает стремительно распространяться.

В МЧС уточнили число эвакуированных граждан.

«Всего эвакуировано 176 человек, из них 48 детей. На данный момент на территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. Дальнейшая информация уточняется», — проинформировали в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара достигла 47 га. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Огонь поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).