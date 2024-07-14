Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 47 га

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 47 га. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в МЧС РФ.

«Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в минприроды Краснодарского края сообщили, что тушение затрудняют погодные условия. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Огонь поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).