Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 га

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 42 га. Об этом 14 июля сообщили в минприроды Краснодарского края.

Ранее ведомство сообщало о возгорании на площади 32 га. Тушение затрудняют погодные условия. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей.

Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества. Площадь уточняется.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).