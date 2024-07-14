Мэр Новороссийска объявил режим ЧС из-за природных пожаров

На территории города-героя Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с возникновением ландшафтных пожаров. Об этом 14 июля написал в Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

«В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, шесть единиц мототехники», — рассказал он.

Из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра.

С прилегающих баз отдыха «Моряк» и «Романтик» будут эвакуированы 200 человек, для этого подготовлены автобусы. Из баз отдыха уже эвакуировано 130 детей.

«В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности. Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапа. Предварительная площадь горения — 22 га», — уточнил Кравченко.

Ранее в воскресенье стало известно, что площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась до 20 га, огонь распространился на базу отдыха «Фрегат». В краевом МЧС добавили, что на территории базы отдыха огнем повреждены шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.

Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Над горящим лесом видны языки пламени и густой дым.

Уточнялось, что тушение пожара осложнено жаркой и сухой погодой.