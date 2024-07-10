Горящие вопросы: как страна пройдет пик лесных пожаров

Число пожаров за полгода в России сократилось на треть по сравнению с таким же периодом 2023-го, но площадь их выросла в 1,5 раза. Об этом стало известно на совещании Владимира Путина с членами правительства. Сейчас в стране фиксируется свыше 500 очагов возгорания более чем на 1 млн га, локализованы из них лишь 12%. Непростая ситуация и с паводками, которые весной достигли рекордных значений. Всего было затоплено больше 30 тыс. домов — президент поручил восстановить жилье россиян до начала похолоданий. Пострадавшие от наводнений получили выплаты почти на 11 млрд рублей. МЧС предложило кабмину увеличить их размер в 1,5 раза.

Контроль за ситуацией с пожарами

Владимир Путин 10 июля провел совещание с членами правительства. В центре внимания — борьба с природными катаклизмами, включая лесные пожары. Сейчас в России зафиксировано свыше 500 очагов возгорания на площади более 1 млн га. Из них локализованы всего 12%, констатировал глава МЧС Александр Куренков. Всего же с начала года на территории страны зарегистрировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн га. Число пожаров сократилось на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, при этом их площадь, наоборот, выросла в 1,5 раза, сообщил министр. Неблагоприятным прогноз остается в отдельных регионах.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, 10 июля 2024 года Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

— Решением правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера, — сказал Александр Куренков.

Около 85% площади пожаров с мая по июнь пришлось на территории Хабаровского края, Якутии, Забайкалья, Амурской области, большинство крупных возгораний возникло в труднодоступных и удаленных районах, в том числе в Заполярье, добавил глава Минприроды Александр Козлов. Причем лесные пожары в этом году начались на месяц раньше прогнозируемого из-за аномальной жары и гроз.



— Обстановка осложняется, и, по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. В течение двух-трех недель нас ждет пик летних пожаров. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, — сказал он.

Ликвидация последствий наводнений

Сложная ситуация и с паводками. Сейчас власти активно занимаются ликвидацией их последствий, поскольку наводнения, произошедшие весной 2024 года, считаются одними из самых масштабных за всю историю наблюдений. К примеру, в Оренбурге было подтоплено около трети всей территории. Всего же в области пострадало более 30 тыс. домов, а почти 3 тыс. помещений признаны непригодными для проживания после весеннего паводка в Орске, писали ранее «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Стихия охватила 64 субъекта, но наиболее сложной ситуация оказалась в Оренбургской и Омской областях, а также в Якутии. Глава МЧС отметил, что там была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Помощь пострадавшим оказывали и добровольцы.



— Ребята работали и в Оренбурге, и в Орске. С утра до вечера проходила постоянная работа на складах. После прибытия машин с помощью активисты разгружали, фасовали, отвозили в ПВР, а также отрабатывали адресные заявки. Помогали как своим подшефным семьям, так и детским лагерям, санаториям. Как только вода немного ушла, стали направлять на помощь сводные группы из других регионов. Справиться с последствиями паводка оренбуржцам помогали пять регионов: Москва, Башкирия, Удмуртская Республика, Смоленская и Рязанская области, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома «Народного фронта», руководитель Молодежного крыла Владимир Тараненко.

Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области. В первой от паводка пострадали 839 индивидуальных домов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сейчас в Якутии от воды освободились 852 из 978 затопленных зданий. Дома для 800 семей, утративших кров из-за паводка в Оренбургской области, уже начали строить, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Работу планируется завершить до конца года.

— Построим квартиры в Орске и построим индивидуальное жилье. И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям, — пояснил министр.

Владимир Путин попросил министра строительства проследить за тем, чтобы жилые дома, пострадавшие от весенних паводков, были полностью восстановлены до начала холодов. Всего пострадавшим было выплачено порядка 11 млрд рублей, заявил Александр Куренков. Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости — 70 тыс. жителей.

Кроме того, в МЧС проработали вопрос об увеличении размеров выплат пострадавшим в 1,5 раза, а также об их ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Изменения будут распространены на происшествия с 1 апреля нынешнего года, сообщил Александр Куренков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сегодня размер компенсации варьируется в зависимости от масштаба причиненного вреда. Единовременная выплата составляет 10 тыс. рублей, за частично утраченное имущество перечисляют 50 тыс., при полной утрате — 100 тыс. Вопрос индексации выплат обсуждается с апреля, поскольку их размер был установлен в 2008 году.

Модернизация пунктов пропуска в РФ

В открытой части совещания обсудили и основную тему встречи президента с кабмином — развитие пунктов пропуска через государственную границу. Так, правительство приняло решение о дополнительном финансировании модернизации этих пунктов на 150 млрд рублей до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. К этому моменту планируется усовершенствовать 87 приоритетных пунктов пропуска, через которые проходит более половины грузопотока страны.

— При развитии пунктов пропуска отдаем приоритет внедрению передовых российских технологий. Мы оснастили уже семь пунктов пропуска отечественными инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа, — отметил он.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Они позволяют быстро, точно и безопасно досматривать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке, а водителю не приходится покидать транспортное средство. Ранее такую задачу поставил Владимир Путин — сократить время досмотра грузового транспорта на автомобильных пунктах пропуска через границу России до 10 минут. Отчасти для этого уже введены в эксплуатацию и инновационные цифровые решения: это электронная очередь, диспетчеризация, мониторинг и информирование водителей об очередях. За три года удалось повысить пропускную способность на границах с Азербайджаном в пять раз, с Монголией — в 2,4 раза, с Грузией и Китаем — вдвое, с Казахстаном — в 1,1 раза.



Среди других тем — культурные и спортивные достижения страны. Глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала президенту о развитии гастрольной деятельности. Сегодня творческие коллективы выступают более чем в 260 населенных пунктах всех 89 регионов России. К ним уже присоединились и творческие коллективы из Луганской и Донецкой народных республик. Они посетят 106 городов — от Северного Кавказа до Дальнего Востока. Успехи есть и в спортивной сфере: в РФ прошли первые в мире фиджитал-игры «Игры будущего», а также Игры БРИКС.

Церемония закрытия Игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани в 2024 году Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Владимир Путин попросил министра спорта Михаила Дегтярева не затягивать с выплатами победителям и призерам Игр БРИКС — они проходили с 12 по 24 июня в Казани и Москве, разыграно 387 комплектов медалей. Денежное вознаграждение победителям этих состязаний будет соответствовать уровню призовых на чемпионатах мира, заявил Дегтярев.



Кроме того, обсудили ситуацию на рынке труда. Так, показатель безработицы среди молодежи значительно снизился за последние годы. Число занятых в России в целом выросло на 2,7 млн человек с допандемийного 2019 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.



— У нас в прошлом году было 73,4 млн работающих, в этом году — уже 74,1 млн работающих. Безработица на рекордно низком уровне — 2,6%, — заметил Владимир Путин.



Однако это средний уровень по стране, а в субъектах ситуация на рынке труда существенно различается. В Ингушетии безработица превышает 26%, в Дагестане — 11,5%, еще в трех регионах этот уровень приближается к отметке 10%. «И, конечно, одним из самых сложных вопросов сегодня для работодателей является наем и удержание опытных, квалифицированных кадров», — заключил Котяков, добавив, что министерство проведет работу по выравниванию межрегиональных диспропорций на рынке труда.