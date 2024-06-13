Спасение утопающих: в РФ повысят выплаты за пострадавшее при ЧС жилье

В России могут смягчить условия получения компенсаций в случае ЧС. С таким предложением выступил Минстрой РФ. Ведомство предлагает снять ограничения на выплату при наличии в собственности доли в другом жилье и увеличить размер компенсации до 10 тыс. рублей. Мера призвана поддержать граждан, пострадавших во время весенних паводков. Инициатива является логичной и актуальна для регионов, находящихся в зоне риска природных катаклизмов, указывают эксперты. «Известия» выяснили, кому будет полезна мера поддержки.

Расширить круг

Условия компенсаций для пострадавших от чрезвычайных ситуаций предложили смягчить. С такой инициативой выступили в Минстрое. Ведомство захотело снять ограничение на выплату при наличии доли в ином жилье. Размер компенсации на капремонт при этом предлагается повысить до 10 тыс. рублей за квадратный метр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов. Документ разработан для реализации поручения президента РФ по вопросам ликвидации последствий паводков.

«С целью снижения уровня социальной напряженности, возникшей ‎в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками 2024 года, проект постановления предусматривает распространение его действия

‎на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года », — отмечается в пояснительной записке.

На меру соцподдержки могут претендовать граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений, не застрахованных по программе организации возмещения ущерба, а также лица, имеющие на руках документы, выступающие основанием для государственной регистрации права собственности на жилье. Окажут помощь и тем, кто владельцем не является, но зарегистрирован по месту жительства в утраченном жилом помещении или постоянно проживал в нем по решению суда.

Всё это будет работать при условии, что у гражданина нет в собственности иного помещения, пригодного для проживания. Однако, согласно документу, претендовать на соцподдержку смогут и граждане, имеющие доли в праве общей собственности в иной недвижимости, если совокупный размер такой доли менее 18 кв. м на каждого члена семьи.

Отчуждение жилого помещения, построенного взамен утраченному в результате ЧС, при этом представляется министерству нецелесообразным, поскольку граждане могут вести строительство на участках, собственниками которых являются.

Кроме того, Минстрой предлагает поднять размер компенсации за капитальный ремонт с 7 до 10 тыс. рублей за квадратный метр. Необходимость увеличения стоимости, по мнению ведомства, объясняется уровнем инфляции, накопленной за два года.

Редакция «Известий» направила запрос в Минстрой РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Актуальная мера

Изменения, подготовленные Минстроем, вызваны прежде всего рекордными паводками, наблюдавшимися весной этого года, напоминает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Тяжелая ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Предлагаемая инициатива актуальна для субъектов страны, находящихся в зоне риска природных катаклизмов , считает аналитик. Паводки и лесные пожары являются наиболее распространенными видами ЧС в России. Последние, однако, затрагивают преимущественно частный сектор. Между тем в зоне подтопления нередко оказываются многоквартирные дома, в которых люди регулярно делали взносы на капремонт.

Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

— И, соответственно, поскольку общее имущество было утрачено, то возникает вопрос, как сделать, чтобы эти деньги «не утонули». В итоге государство будет компенсировать, — объясняет Склянчук.

Мера поддержки будет весьма востребована у граждан, проживающих в регионах с обширными зонами подтопления паводковыми водами, согласен председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

С учетом инфляционных процессов, вызывающих удорожание на рынке строительных материалов, размер компенсации довели до среднего по стране, повысив до 10 тыс. рублей. Его увеличение является ожидаемым, убежден парламентарий, поскольку стоимость строительных материалов за последнее время существенно возросла.

— Если говорить о размере компенсации, полагаю, что он достаточен для того, чтобы сделать пусть не шикарный, но нормальный ремонт, — отмечает депутат.

Однако это значение — «средняя температура по больнице», предупреждает доцент кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Реальные затраты зависят от объема необходимых работ.

— Пострадал фундамент в результате наводнения — одни деньги на восстановление, а если еще и крышу снесло ураганом — уже другие, — указывает эксперт.

Нельзя, по его словам, забывать и о существенных межрегиональных различиях. В регионах с более низкими затратами в строительстве на капремонт понадобятся меньшие деньги. А вот в более «богатых» субъектах, таких как Москва и Подмосковье, одним только рабочим придется заплатить от 6 тыс. рублей за квадратный метр.

— А полная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра в столичном регионе оценивается на данный момент в диапазоне от 15 до 30 тыс. рублей , — приводит данные Кирилл Парфенов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В целом же предложение Минстроя о смягчении компенсаций в случае ЧС является ожидаемым, полагает Гаврилов.

— Снятие ограничения на выплату компенсации гражданину, чей дом поврежден в результате, например, наводнения, и имеющему при этом долю в ином жилье, является логичным. Гражданин, имея иное недвижимое имущество, был лишен возможности получить компенсацию, — обращает внимание парламентарий.

Между тем ситуация, при которой у собственника жилья есть доли в других помещениях, характерна для больших семей , объясняет Павел Склячнук. Как правило, речь идет о родителях, прописанных у детей, или внуках, зарегистрированных у бабушек.

— Такое решение существенно улучшает положение тех, кто имеет, например, долю в квартире родственников, но проживать там не может по каким-то объективным или субъективным причинам, — согласен Парфенов.

Как получить помощь

Процедуру предоставления мер соцподдержки инициатива Минстроя не меняет , подчеркивает аналитик.

— Это заявительный характер и комиссионное обследование, то есть специальная комиссия определяет размер ущерба, составляет список пострадавших лиц и так далее, — указывает эксперт. Компенсацию пострадавшим в результате стихийных бедствий выплачивают местные власти. Для ее получения необходимо обратиться в МФЦ либо администрацию региона или муниципалитета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В целом же в России действует несколько мер поддержки граждан в условиях ЧС. В качестве материальной помощи россиянам доступна единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей и компенсация за утраченное имущество — 50 тыс. рублей, если помещение пострадало частично, и 100 тыс. рублей, если оно не пригодно для проживания. Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации выплачивается 1 млн рублей. Пострадавшим, в свою очередь, положены от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от полученного вреда здоровья.

Решение жилищных проблем, возникающих при ЧС, не должно ограничиваться государственными компенсациями, считает Склянчук. Параллельно с инициативой Минстроя в Госдуме сейчас рассматривается законопроект о страховании жилья, расположенного в высокорисковых зонах, напоминает аналитик.

— Это крайне важно, поскольку каждый раз, когда случается ЧС, всё это ложится бременем на налогоплательщиков, на бюджет. Но, по большому счету, это классический страховой случай. Поэтому помимо того, что сделал Минстрой, надо развивать страхование жилья, которое находится в таких опасных зонах, — убежден эксперт. Стоимость такой страховки, по его оценкам, составит 50–100 рублей в месяц.

Неидеальный рецепт

Потеря или существенное повреждение жилья в результате стихийных бедствий или террористических актов для большинства людей равносильны катастрофе, считает Кирилл Парфенов. Поэтому с точки зрения доверия государству очень важно, чтобы социальная поддержка в виде различных компенсаций была справедливой и достаточной для восстановления нормальных условий для проживания. Однако при реализации мер поддержки могут возникнуть сложности.

— Во-первых, всегда находятся те, кто пытается обернуть несчастье к своей выгоде. Во-вторых, нужно реально оценивать перспективы восстановления поврежденного жилища или строительства нового взамен утраченного. Из-за этого власти вынуждены «лавировать» между выполнением социальной функции и здравого смысла , — отмечает собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Неоднозначным является и исключение из числа получателей мер социальной поддержки не собственников, а граждан, занимающих муниципальные жилые помещения по договорам социального найма , подчеркивает эксперт.

— При «взгляде сверху» всё логично: такое жилье — собственность муниципальная, значит, если кому и положена компенсация, то органам местного самоуправления. А уж куда переселить «квартирантов» из пострадавшего или разрушенного жилого помещения, думать должна местная власть, поскольку такие люди должны быть признаны нуждающимися в жилье, — рассказывает Парфенов. А вот «снизу» ситуация выглядит иначе: как правило, в распоряжении муниципальных властей нет свободных жилых помещений, в которые можно быстро переселить пострадавших.

Во власти стихии

Весенний паводок активно развился в ряде регионов России. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области, там ввели режим ЧС федерального значения. Разгул стихии в регионе нанес ущерб 22 тыс. домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Более 2 тыс. человек, чьи дома и квартиры повреждены паводком, вынуждены арендовать жилье , отмечал глава Оренбуржья Денис Паслер. По состоянию на 11 июня обратившимся за материальной помощью и компенсациями по утере имущества первой необходимости выплатили уже более 8,5 млрд рублей.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Наблюдается сильный паводок и в Курганской области. Стихией , по словам губернатора региона Вадима Шумкова, был затронут 51 населенный пункт и 110 СНТ. Пострадали более 13 тыс. человек, проживающих в 8 тыс. жилых домов.